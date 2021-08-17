В Гагаузии возмущены решением ПДС о выводе главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров РМ

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В Народном собрании Гагаузии раскритиковали идею 12 депутатов парламента, представляющих пропрезидентскую ПДС, о выведении главного прокурора прокуратуры АТО Гагаузия из состава Высшего совета прокуроров Молдовы.

Как пишет gagauzinfo.md, поправки в Закон о прокуратуре, затрагивающие полномочия Гагаузии, не обсуждались и не поддерживаются руководством региона. По словам спикера НСГ Владимира Кысса, исключение прокурора Гагаузии из Высшего совета прокуроров Молдовы «не соответствует заявленному приоритету» в реформировании системы правосудия для достижения цели верховенства закона. В НСГ недоумевают, почему поправки в закон не обсуждались в рабочей группе парламента страны и Народного собрания Гагаузии, что «может стать опасным прецедентом и нарушить созданный механизм предотвращения разногласий».

– Выражаем надежду, что данная поправка о внесении изменений в Закон о прокуратуре является досадным недоразумением», – заявил Владимир Кысса, потребовав от председателя парламента Игоря Гросу во втором чтении это изменение из текста закона исключить.

Напомним, главный прокурор прокуратуры Гагаузии был введен в состав Высшего совета прокуратуры в 2016 году с принятием Закона о прокуратуре. Это стало следствием решения совместной рабочей группы депутатов парламента и НСГ.

Поправки в Закон о прокуратуре были разработаны группой депутатов от ПДС и приняты в первом чтении 13 августа. Депутат Блока коммунистов и социалистов Александр Суходольский выразил от имени фракции категорическое несогласие с данным проектов.

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