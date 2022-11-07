В Гагаузии состоялся Фестиваль вина

В Гагаузии состоялся Фестиваль вина

Гагаузский Фестиваль вина «Gagauz şarap yortusu» вернулся после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, и собрал на центральной площади Комрата десятки виноделен со всей страны, в том числе 11 из региона.

Гости фестиваля имели возможность познакомиться с обычаями АТО Гагаузия, национальной кухней «Gagauz Sofrasi» и насладиться культурно-художественной программой, передаёт moldpres.md.

Фестиваль вина «Gagauz şarap yortusu» проводится с 2007 года в первое воскресенье ноября.

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