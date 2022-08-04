В Гагаузии собирают подписи под письмом к российскому правительству

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На всей территории Гагаузии начался сбор подписей под открытым письмом жителей автономии к правительству Российской Федерации с просьбой о снижении цены на газ.

Напомним, ранее митингующие попросили у российского премьера Михаила Мишустина пересмотреть условия контракта на поставку природного газа и снизить его стоимость для Молдовы или, если это невозможно, только для Гагаузии.

⁃ Антинародная внутренняя и внешняя политика привела к обнищанию народа Молдовы. Наши дома и квартиры отапливаются газом. Зимой из-за невозможности платить по счетам наши люди останутся без отопления. Есть большая вероятность, что такая же участь постигнет и социальные учреждения – детские сады, школы, больницы. Местные бюджеты будут не в состоянии оплачивать эти счета. Народ с большой тревогой ожидает наступления отопительного сезона и гуманитарной катастрофы, – отмечается в резолюции.

В среду, 3 августа, глава комитета Госдумы по международным делам Госдумы России Леонид Слуцкий написал в Telegram, что в России «всегда поддерживали и поддержат гагаузский народ», сообщает новостной портал gagauzinfo.md, и власти Молдовы, «ущемляя» гагаузов, совершают «большую ошибку».

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