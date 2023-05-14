В Гагаузии сегодня проходит второй тур выборов башкана

В Гагаузии сегодня проходит второй тур выборов башкана

Участки открылись в 7.00 и будут работать до 21.00. 

За должность руководителя Автономии борются два кандидата: Евгения Гуцул от партии “Шор” и Григорий Узун – независимый кандидат, поддерживаемый Партией социалистов. В первом туре именно они набрали наибольшее количество голосов избирателей.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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