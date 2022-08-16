В Гагаузии родился «богатырь» весом более 5 кг

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В роддоме Комрата впервые за два года родился малыш весом более чем в 5 килограммов.



– От пяти килограммов и больше считается гигантский плод. Такое бывает нечасто. Но роды прошли без серьёзных осложнений. Ребенок родился в срок, было обвитие пуповины, но малыш выписан домой здоровым, – рассказал принимавший роды акушер-гинеколог Максим Добриогло.

29-летняя мама малыша чувствует себя нормально. Она поблагодарила команду врачей и весь медицинский персонал за своевременно оказанную помощь и за «тёплое человеческое отношение», сообщает gagauzinfo.md.