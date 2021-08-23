В Гагаузии растёт число пациентов с тяжёлыми формами COVID-19

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В Гагаузии накануне было зарегистрировано восемь новых случаев заражения COVID-19. Власти АТО Гагауз-Ери предупреждают о росте числа пациентов с тяжёлыми формами заболевания.

По данным Управления здравоохранения и социальной защиты исполнительного комитета Гагаузии, шесть из восьми новых случаев были зарегистрированы в Комрате, два – в Чадыр-Лунге. В инфекционные отделения, по данным на 23 августа, госпитализировано 63 пациента. Состояние 21 человека оценивается как очень тяжёлое. Кроме того, в минувшие выходные из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 74-летний мужчина, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что в Гагаузии самый низкий уровень иммунизации по стране – привито менее 10% населения. Среди лидеров – Кишинёв, где вакцинацию прошли более 20% населения.

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