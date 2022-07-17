В Гагаузии прошли акции протеста против невыносимых условий жизни

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В Комрате прошёл очередной митинг против повышения тарифов, роста цен на продукты питания и топливо. На акцию протеста в центре города собралось несколько сотен человек.

Выступающие говорили о том, что за прошедший год жизнь в Республике Молдова значительно ухудшилась, а тарифы и цены повысились больше, чем в соседней Украине, где идут военные действия.

В итоговой декларации участники потребовали перезаключить контракт на поставку газа на более выгодных условиях, отменить акцизы на ГСМ, зафиксировать цены на продукты питания первой необходимости и проводить «более взвешенную политику в интересах граждан Молдовы».

Одновременно акции протеста прошли в Чадыр-Лунге и Вулканештах, сообщает gagauzinfo.md.

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