В Гагаузии пройдет очередной Инвестиционный форум

0

В Комрате 23-24 октября в шестой раз пройдет Международный инвестиционный форум “Invest Gagauzia 2020″. В нем примут участие делегации из России, Турции, Румынии, Белоруссии, Италии и других стран. Перед участниками выступят башкан Гагаузии Ирина Влах, члены правительства и главы дипломатических миссий.

Как сообщают организаторы, основная тема дискуссий на официальном открытии форума — новые вызовы и модели экономического сотрудничества в условиях пандемии коронавируса, инвестиционные возможности и перспективы развития региона, меры улучшения делового климата и привлечения инвестиций. Форум также призван показать участникам и гостям новые возможности и перспективы для бизнеса, продемонстрировать желание и готовность властей автономии всячески способствовать улучшению делового климата и привлечению новых инвестиций.

– Мы хотели донести до делового сообщества, что Гагаузия давно уже перестала быть “белым пятном” на карте Молдовы. Сегодня это открытый, динамично развивающийся и перспективный для ведения бизнеса регион. Международный инвестиционный форум стал той площадкой, которая помогла бизнесу по-новому взглянуть на Гагаузскую автономию и объективно оценить наш огромный и пока еще не полностью раскрытый инвестиционный потенциал, — отметила башкан автономии Ирина Влах.

Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ним ограничений, инвестиционный форум 2020 будет иметь свои особенности. Форум будет проводиться в условиях строгого соблюдения правил и нормативов, в соответствии с действующим законодательством, при ограниченном количестве участников и на открытом воздухе.