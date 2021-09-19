В Гагаузии проходят выборы в Народное собрание

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В это воскресенье, 19 сентября, проходят очередные выборы в Народное собрание Гагаузии. Жители автономии изберут своих депутатов на последующие четыре года в 35 одномандатных избирательных округах – по одному депутату в каждом. Для признания выборов состоявшимися в каждом из округов необходимо участие не менее 1/3 избирателей.

Для первого тура выборов в Народное собрание было напечатано 115 350 бюллетеней: 108 307 на русском языке, 3 974 – на гагаузском языке и 3 069 – на молдавском. В выборах участвуют 122 кандидата. Более 4/5 из них – независимые.

Если ни один из кандидатов избирательного округа не набирает менее половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, тогда будет назначен второй тур. Он проводится через две недели, в нём участвуют два кандидата, получившие самое большое количество голосов.

За выборами в Народное собрание Гагаузии будут следить около 80 национальных и 50 международных наблюдателей, пишет ipn.md.

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