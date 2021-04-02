В Гагаузии приостановили избирательную кампанию по выборам в НСГ

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Избирательная кампания по выборам в Народное собрание Гагаузии приостановлена до 30 мая. Такое постановление приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям автономии в связи с введением режима чрезвычайного положения в Республике Молдова на 60 дней и в ответ на заявление председателя НСГ о разъяснении процедуры проведения выборов, назначенных на 16 мая.

Постановление КЧС предусматривает, что ЦИК Гагаузии продолжит проведение избирательной кампании по истечении срока чрезвычайного положения. Центральной избирательной комиссии также необходимо определить день голосования по выборам в НСГ с учетом времени начатой избирательной кампании и времени, необходимого для её завершения с соблюдением равных прав для всех конкурентов на выборах, пишет gagauzia.md.

Ранее Игорь Додон призвал перенести выборы в Народное собрание Гагаузии из-за сложной пандемической ситуации в стране.

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