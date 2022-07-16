В Гагаузии пожилая женщина упала в колодец

В Гагаузии пожилая женщина упала в колодец

В гагаузском селе пожилая женщина упала в колодец. Несчастный случай произошел в одном из домов села Кирсово.

84-летня женщина, находясь во дворе своего дома, облокотилась на крышку колодца, поскользнулась и упала внутрь. Ее родственники вызвали скорую помощь. Женщина была доставлена в травматологическое отделение Комратской районной больницы, передает gagauzinfo.md.

Врачи диагностировали у пострадавшей различные травмы.

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