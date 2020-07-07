В Гагаузии перевернулась легковушка. Пострадал ребёнок

В Гагаузии перевернулась легковушка. Пострадал ребёнок

Серьезное ДТП случилось в селе Буджак. Там перевернулся легковой автомобиль. В результате аварии водитель и находившийся в салоне ребенок были госпитализированы. 

Известно, что 28-летний водитель автомобиля Mercedes нарушил правила дорожного движения и не справился с управлением. В результате, пишет gagauzinfo.md, машина опрокинулась в кювет.

В районную больницу Комрата доставили двух пострадавших: водителя и несовершеннолетнего пассажира. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить.

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