В Гагаузии на трассе задавили пешехода

Авария произошла накануне между Чадыр-Лунгой и селом Баурчи.
Как сообщили н очевидцы, мужчина средних лет шёл по дороге, когда его сбил автомобиль Renault Scenic. От полученных травм пострадавший погиб на месте, пишет gagauzinfo.md.
По предварительным данным, водитель, не заметил в темноте идущего по дороге человека. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.
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