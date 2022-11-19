В Гагаузии на трассе задавили пешехода

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Авария произошла накануне между Чадыр-Лунгой и селом Баурчи.

Как сообщили н очевидцы, мужчина средних лет шёл по дороге, когда его сбил автомобиль Renault Scenic. От полученных травм пострадавший погиб на месте, пишет gagauzinfo.md.

По предварительным данным, водитель, не заметил в темноте идущего по дороге человека. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.

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