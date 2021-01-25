Житель Гагаузии скончался от отравления угарным газом

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Трагический случай произошел накануне в селе Баурчи Чадыр-Лунгского района. Местный житель обнаружил мертвым своего соседа.

По предварительным данным регионального управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии, 56-летний житель Баурчи умер в результате отравления угарным газом, передаёт gagauzinfo.md.

– Незадолго до случившегося мужчина самостоятельно заменил газовый котел. Вентиляционной трубы в помещении не было, соединения в котле тоже были установлены неверно. В результате мужчина отравился угарным газом в ванной комнате. Там его и обнаружили сосед. К тому времени мужчина уже не подавал признаков жизни, – рассказали в ведомстве.

Спасатели в очередной раз призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании системами отопления, а также не использовать газовые приборы, не прошедшие необходимой сертификации.

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