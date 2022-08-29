В Гагаузии конфисковали два люксовых автомобиля из Европы: их стоимость превышает 2,3 млн леев

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Правоохранители конфисковали два автомобиля, которые были пригнаны из Европы контрабандой. Стоимость одного превышает 100 тысяч евро, а другого – 20 тысяч евро.

По данному делу, в котором фигурируют два члена ОПГ из Чадыр-Лунги в возрасте 26 и 38 лет, были инициированы обыски. В результате правоохранители изъяли ключи и документы на автомобили, а также устройства хранения информации, телефоны и денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

В результате следственных мероприятий было установлено, что подозреваемые занимались контрабандой автомобилей. Следствие продолжается, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

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