В Гагаузии бюджетники перешли на дистанционную работу

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Согласно постановлению региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здоровья, работники бюджетной сферы в Гагаузской автономии с сегодняшнего дня перешли на дистанционную работу.

Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в автономии и в стране в целом. Кроме того, по решению местных комиссий по общественному здоровью, в Комрате и Чадыр-Лунге может быть ограничено движение общественного транспорта, передаёт gagauzinfo.md.

– Обязать руководителей бюджетных единиц АТО Гагаузия, за исключением служб, задействованных в борьбе с COVID-19, обеспечить установление особого режима работы на дому, дистанционно, в период с 10 по 15 июня 2020 года включительно, с правом пересмотра решения в зависимости от эпидемиологической ситуации, – говорится в постановлении КЧС Гагаузии.

Напомним, в Молдове число случаев заболеваний COVID-19 перевалило за 10 тысяч. Почти 6 тысяч граждан уже выздоровели.

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