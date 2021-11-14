В форме инъекций: разработчик препарата от COVID-19 «Арепливир» сообщил о начале его производства в декабре

Российский препарат от коронавирусной инфекции «Арепливир» в жидкой форме начнут выпускать в декабре. Об этом сообщил представитель компании — производителя лекарства «Промомед». Специалисты пояснили, что инъекционная версия уже выпускающегося в виде таблеток «Арепливира» безопаснее, лучше проникает в клетки и даёт более длительный эффект. В компании не исключили, что в будущем может быть разработан ингаляционный вариант препарата.

Производство первого российского инъекционного препарата для лечения COVID-19 «Арепливир» начнётся в декабре 2021 года. Об этом РИА Новости рассказал представитель компании — производителя лекарства «Промомед». Ранее в пресс-службе фирмы пояснили, что «Арепливир» в жидкой форме лучше, чем аналогичный препарат в таблетках, проникает в клетки, даёт более длительный эффект и более безопасен.

– Инъекционную форму препарата характеризует 100%-ная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности, — сообщил собеседник агентства.

Производитель препарата подчёркивает, что лекарственным средством сначала обеспечат Россию, а затем начнут поставлять его на экспорт.

О регистрации инъекционной версии «Арепливира» (международное непатентованное наименование — фавипиравир) производитель препарата сообщил в пятницу, 12 ноября. В компании отметили, что своей разработкой «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19.

«Арепливир» в виде таблеток был одобрен российским Минздравом 23 июня 2020 года. Препарат входит в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции.

На фоне новостей о регистрации и скором начале производства инъекционной формы лекарства в «Промомеде» также допустили, что в будущем может быть создана ингаляционная версия препарата. Глава компании Пётр Белый в разговоре с РИА Новости напомнил, что отличительной особенностью коронавируса SARS-CoV-2 является его способность «селиться» в лёгких, а не в верхних дыхательных путях, как это происходит с другими коронавирусами.

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