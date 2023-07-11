В фокусе фотографа

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Роман Рыбалёв – о своём выборе, хороших и плохих кадрах, призраках и искусственном интеллекте

Николай Мишкой, info@aif.md

Фотография – это не просто нажатие кнопки фотоаппарата, а целая наука, идущая за руку с настоящим искусством. Фотографировать надо уметь, а значит, этому нужно ещё и научиться. Тот, кто и сам умеет создавать фотошедевры, и может научить этому других – основатель кишинёвской Школы фотографии Роман Рыбалёв.

ДОСЬЕ

Роман Рыбалёв родился 23 июля 1974 г. в г. Новые Анены. В 1991 г. окончил кишинёвскую среднюю школу №13. В 1998 г. окончил механический факультет Политехнического института РМ. В 2002 г. окончил обучение в Московской Академии фотографии. Основатель и преподаватель Школы фотографии Романа Рыбалёва в Кишинёве.

Осознанный выбор

– Когда в тебе проснулся фотограф? Кто-то оказал на тебя влияние или поделился с тобой вдохновением?

– Фотографией я занимаюсь с 1984 года. Мой отец тогда купил фотоаппарат, и я начал делать первые снимки. В те годы не так много развлечений было на самом деле, а я ходил во Дворец пионеров на фотокружок. Так всё и началось.

– Что именно ты тогда фотографировал?

– В основном своих родителей, школу, иногда одноклассников и друзей. Когда появилась цветная плёнка и фотолаборатории, мой интерес к этому делу заметно вырос. Но сразу скажу, что никакого творчества в этом всём не было – тогда никто и понятия не имел о том, что можно делать творческие фотографии. После окончания университета я устроился работать в фотолабораторию, где занимался компьютерной обработкой снимков. Там я вновь увлёкся именно фотографированием. С появлением в нашей жизни интернета стал черпать информацию оттуда. А позже я отправился в Москву, где прошёл курсы в Академии фотографии. И только тогда я осознал и чётко понял, что это именно то, что мне нравится и чем бы хотел заниматься.

– То есть ты научился не только фотографировать, но и проявлять плёнку и т.д., и делал всё это самостоятельно?

– Да, конечно, и это я делал ещё в детстве. На самом деле, это совсем несложно.

– Интересно, а сейчас кто-то из фотографов работает именно с плёнкой? Хотя зачем это нужно, если повсюду используется цифровая аппаратура…

– На самом деле есть фотографы, которые до сих пор используют в своей работе и плёнку тоже. Аналоговая фотография отличается от цифровой тем, что она, во-первых, не передаёт все ненужные детали (например, поры на коже лица и другие мелочи), а, во-вторых, она даёт больше объёма. Когда смотришь на аналоговую фотографию, то испытываешь особые ощущения, которые словами нельзя передать.

Я верю в таланты людей, но всё-таки успех – это лишь один процент таланта, а всё остальное – учёба и работа. И я лично в этом убеждался не раз, работая со своими учениками.

Хобби и работа

– Занятие фотографией спустя столько лет для тебя остаётся увлечением, хобби, или всё-таки это способ содержать себя и свою семью?

– До сих пор увлечён фотографией и совсем не потерял интерес к этому занятию. Скажу больше: я даже пытаюсь отойти от коммерческой составляющей данного дела, чтобы заниматься фотографией просто для души, а деньги зарабатывать чем-то другим. Но пока у меня не очень получается, хотя я и стараюсь снимать больше для себя, нежели для коммерции. Действительно, хочется, чтобы фотография осталась для меня как хобби, а не как профессия.

– Что именно заставляет тебя до сих пор быть увлечённым фотографией?

– В первую очередь, это свобода. Я не привязан к своему месту работы, чувствую себя расслабленно. Кроме того, занятие фотографией даёт мне отличную возможность общаться с разными людьми, а это всегда интересно.

– Фотографами рождаются или ими становятся?

– Я верю в таланты людей, но всё-таки успех – это лишь один процент таланта, а всё остальное – учёба и работа. И я лично в этом убеждался не раз, работая со своими учениками.

Поиск собственного стиля

– У тебя до сих пор получаются неудачные кадры? Если да, то что ты с ними делаешь?

– Конечно, ведь фотографирование – это поиск. Чаще и больше всего получаются как раз плохие кадры, нежели хорошие. Если у фотографа за год получилось 5-6 фотографий, которыми можно будет потом похвастать, то это уже хорошо. А неудачные кадры я удаляю и забываю о них. Вряд ли когда-нибудь я увижу в них что-то новое и интересное, чего не увидел сразу.

– У каждого фотографа есть свой стиль? И как его выработать начинающим?

– Далеко не у каждого фотографа есть свой стиль. Но если он есть, то может со временем и меняться. Какого-то специального способа вырабатывания собственного стиля не существует – нужно просто фотографировать, и со временем ты поймёшь, что именно и как тебе нравится снимать. Это и станет твоим стилем. Но его не совсем обязательно иметь.

– Что для тебя сложнее всего фотографировать?

– Маленьких детей и животных, так как они неуправляемые. Но это интересно!

– А что больше всего нравится фотографировать?

– Всегда по-разному. Людей, натюрморты… Сейчас я очень часто и много снимаю природу. Когда-то я снял около 150 прогулок по Кишинёву.

– Какое место для съёмки больше предпочитаешь – в студии или на улице?

– И там, и там есть свои плюсы и минусы. В студии процесс съёмки управляемый, а на улице зачастую возникают совершенно неожиданные вещи, которые могут интересно отразиться в кадре.

Процесс – в удовольствие

– Как ты относишься к фотографированию на камеру смартфона?

– Абсолютно нормально. Важно не забывать о том, что фотография – это, в первую очередь, творчество. И самое главное в этом творчестве – хороший кадр, а не техника, при помощи которой он был сделан – будь то дорогой фотоаппарат, обычный смартфон или спичечный коробок.

– Последующая обработка фотографий – это необходимость? Не теряется ли при этом изначальная живость кадра?

– Это не является необходимостью, но всё-таки фотографии обрабатываются, это делалось и раньше. Печатники печатали фотографии, а сами фотографы прямо на снимках делали метки, где и что нужно подправить. И портреты ретушировались при помощи карандаша в фотолабораториях. Тут важно всё сделать правильно и красиво.

– Какие практические рекомендации ты бы дал тем, кто хочет научиться делать по-настоящему классные фотографии?

– Я много раз говорил людям, что даже если у них плохо получается, они всё равно должны снимать. Главное, чтобы им нравилось это делать. Если человек получает удовольствие от процесса фотосъёмки, то рано или поздно и фотографии будут получаться хорошие.

– Можно ли случайно, не зная никаких технических принципов фотосъёмки, сделать очень хорошую фотографию?

– Конечно! И часто бывает так, что человек как раз-таки делает такую фотографию, сам того не понимая, а потом выбрасывает её, посчитав, что она плохая.

– Как правильно выбрать фотографа для проведения фотосессии, съёмки свадьбы или другого мероприятия?

– Посмотреть его работы. Желательно, больше его работ. Если вам понравится, значит, это ваш фотограф. Недостаточно только попросить кого-то посоветовать вам хорошего фотографа – нужно послушать мнения, сузить круг кандидатов, посмотреть работы каждого из них, и не только те, которые они сами выставляют в качестве примеров. И в итоге сделать выбор самостоятельно.

«Звучание» фотографии

– Есть ли такие кадры, которые тебе по каким-то причинам не удалось отснять и какие чувства тебя посещают в такие моменты? Сожаление?

– Да, такое происходит регулярно. Но я ведь увидел своими глазами эти кадры, поэтому если я и испытываю в таких ситуациях сожаление, то только лишь по отношению к тем людям, которые их не увидели.

– Есть ли фотография, которую ты считаешь самой удачной, самой лучшей из всего того, что ты отснял?

– Такой нет. Это как выбирать лучшего ребёнка из всех своих детей.

– Может ли фотография «звучать»? Если да, то как она «звучит»?

– Однозначно, да! Фотография – это композиция, у неё есть свой цвет и ритм, она может рассказывать что-то, разговаривать с тобой, вызывать у тебя какие-то определённые эмоции.

– Нередко в различных журналах и газетах публиковались фотографии, на которых якобы можно заметить то, чего не было в кадре во время фотосъёмки – фигуры людей, какие-то загадочные свечения, объекты и т.д. Довольно часто говорят, что это призраки, фантомы, НЛО и т.д. На фотографиях, которые делал ты, когда-нибудь проявлялось нечто подобное, необъяснимое?

– Я не верю во всё это. И ничего мистического на моих фотографиях точно никогда не было.

– Каким ты видишь будущее фотографии?

– Искусственный интеллект сегодня очень быстро развивается, многое меняется, и поэтому мне сложно представить, что будет в будущем с фотографией. Поживём – увидим.