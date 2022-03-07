В феврале сапёры обезвредили 67 взрывоопасных объектов

В феврале сапёры обезвредили 67 взрывоопасных объектов

В феврале сапёры Национальной армии выполнили 14 операций по разминированию взрывоопасных объектов в населённых пунктах Штефан-Водского, Фалештского, Теленештского, Оргеевского, Кагульского, Каушанского, Унгенского районов и в Бельцах. 

Как уточнили в Минобороны, сапёры обнаружили и уничтожили 67 взрывоопасных предметов и 5 185 патронов различного калибра. Все они относятся к временам Великой Отечественной войны. Всего с начала этого года сапёры Национальной армии уничтожили 88 взрывоопасных предметов и 7 885 патронов.

Минобороны предупреждает, что в случае обнаружения неопознанных взрывоопасных предметов категорически запрещается прикасаться к ним руками или другими предметами, ударять или перемещать боеприпасы, обнаруженные в земле или на поверхности, производить демонтаж взрывателя или других компонентов, отмечает moldpres.md.

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