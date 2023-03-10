В феврале 374 точки потребления были отключены от газа за долги

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Объём потребления природного газа в феврале текущего года составил 93,9 миллиона кубических метров, что на 31,4% ниже показателей того же периода 2022 года. По сравнению с январём 2023 года этот показатель уменьшился на 2,2 миллиона кубических метров или на 2,3%, сообщил глава правления АО “Молдовагаз” Вадим Чебан.

По его словам, по состоянию на 28 февраля 2023 года бытовые потребители погасили 92,7% выставленных в счетах сумм, что на 0,5% выше показателей того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 93,5%, что на 3,6% ниже показателей того же периода прошлого года. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 50,2%, что на 49,5% ниже показателей февраля 2022 года.

В соответствии с Законом № 241/2022 “О Фонде снижения энергетической уязвимости” бытовым потребителям в количестве 577 880 лицевых счетов начислена компенсация за потреблённый в феврале 2023 года природный газ на сумму 552,3 миллиона леев. Кроме этого, для бытовых потребителей из ассоциаций жильцов в количестве 13 224 точки потребления компенсация составила 9,1 миллиона леев, в зависимости от категории энергетической уязвимости, присвоенной каждому из них.

В соответствии с распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям № 59 от 31 января 2023 года, небытовым потребителям в количестве 7640 точек потребления начислена компенсация за потреблённый в феврале 2023 года природный газ в размере 25,1 миллиона леев.

За отчётный период от сети было отключено, в соответствии с законодательством, 374 точки потребления, сумма их задолженности поставщику составила 7 миллионов леев. При этом, 197 потребителей были переведены на оплату в аванс в связи с осуществлённой ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.

Уровень оплаты за потреблённый в текущем году природный газ по состоянию на 28 февраля 2023 года достигает 82,3% и составляет 2,254 миллиарда леев.

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