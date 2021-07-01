В Фалештах спасли лошадь, провалившуюся в канаву (ВИДЕО)

В Фалештах спасли лошадь, провалившуюся в канаву (ВИДЕО)

Инцидент произошёл в селе Рэуцел.

Пока хозяин косил траву, запряжённое в телегу животное стояло на обочине. Лошадь испугалась машин и прыгнула в сторону, угодив в канаву глубиной более метра.

Хозяин животного и подоспевшие на помощь очевидцы не смогли самостоятельно вытащить лошадь. Пришлось вызвать спасателей, пишет publika.md.

При помощи крана испуганное животное извлекли из канавы и передали владельцу.

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