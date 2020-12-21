В Фалештах прикрыли нелегальную скотобойню (ФОТО, ВИДЕО)

В Фалештах прикрыли нелегальную скотобойню (ФОТО, ВИДЕО)

Житель Фалешт организовал в своём доме незаконную мини-скотобойню. Мужчину и ранее неоднократно штрафовали за работу в антисанитарных условиях.

Сотрудники НАБПП провели очередные обыски в доме жителя села Мэрэндень. В результате было изъято 250 кг мяса и несколько десятков животных.

Мужчина не смог предъявить авторизацию, необходимую для осуществления данного вида ​​деятельности. Ему грозит крупный штраф.

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