В Фалештах при невыясненных обстоятельствах скончался младенец

В Фалештах при невыясненных обстоятельствах скончался младенец

Трагический случай произошёл в селе Кэлинешты.

Как рассказала пресс-секретарь инспектората полиции Фалешт Евгения Молчанова, этим утром к правоохранителям обратилась 21-летняя женщина и сообщила, что обнаружила своего ребёнка мёртвым. Накануне вечером женщина заснула с сыном, а примерно в 3 часа ночи покормила малыша. Наутро, когда мать проснулась, ребёнок не дышал, пишет deschide.md.

Прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи констатировали смерть младенца. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Все обстоятельства выясняются.

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