В Фалештах пьяный водитель насмерть сбил женщину на велосипеде и сбежал с места ДТП

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Авария произошла сегодня утром на трассе M-5, вблизи села Пырлица.

По данным пресс-службы полиции, 50-летняя жительница села Рэуцел ехала на велосипеде по правой стороне проезжей части. Во время движения её сбил автомобиль VW Vento. От полученных травм женщина скончалась на месте, а водитель сбежал с места аварии.

В результате следственных мероприятий последний был идентифицирован и задержан. Им оказался 21-летний житель Бельц, у него не было водительского удостоверения. Выяснилось, что в выдыхаемом молодым человеком воздухе содержалось 0,37 мг/л алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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