В Фалештах пьяная автоледи сбила насмерть пешехода и уехала: дело передано в суд

0

Прокуратура Фалештского района завершила расследование и направила в суд дело в отношении 21-летней женщины.

Правоохранители установили, что гражданка, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль Volkswagen. Разогнавшись по трассе до 141 км/ч, она сбила 50-летнюю женщину, шедшую по обочине. Пострадавшая погибла на месте. Виновница ДТП скрылась с места происшествия.

В ходе судебного заседания обвиняемая частично признала свою вину. Женщина находится под предварительным арестом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.