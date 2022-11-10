В Фалештах пьяная автоледи сбила насмерть пешехода и уехала: дело передано в суд

В Фалештах пьяная автоледи сбила насмерть пешехода и уехала: дело передано в суд

Прокуратура Фалештского района завершила расследование и направила в суд дело в отношении 21-летней женщины.

Правоохранители установили, что гражданка, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль Volkswagen. Разогнавшись по трассе до 141 км/ч, она сбила 50-летнюю женщину, шедшую по обочине. Пострадавшая погибла на месте. Виновница ДТП скрылась с места происшествия.

В ходе судебного заседания обвиняемая частично признала свою вину. Женщина находится под предварительным арестом.

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