В Фалештах Dacia угодила под грузовик

В Фалештах Dacia угодила под грузовик

Авария произошла сегодня утром на трассе Бельцы-Фалешты-Скуляны.

62-летний водитель Dacia Logan пытался совершить разворот, не убедившись в безопасности манёвра. В это время в него врезался грузовик MAN, пишет pulsmedia.md.

Легковушку в результате удара отбросило на обочину, а водителя доставили в районную больницу с сотрясением мозга и перелом трёх рёбер.
Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md