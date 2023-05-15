В Фалештах Dacia угодила под грузовик

Авария произошла сегодня утром на трассе Бельцы-Фалешты-Скуляны.
62-летний водитель Dacia Logan пытался совершить разворот, не убедившись в безопасности манёвра. В это время в него врезался грузовик MAN, пишет pulsmedia.md.
Легковушку в результате удара отбросило на обочину, а водителя доставили в районную больницу с сотрясением мозга и перелом трёх рёбер.
Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего.
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