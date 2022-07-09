В Фалештах BMW врезался в дерево: водитель погиб, четверо в больнице (ФОТО)

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Жуткая авария произошла минувшей ночью на выезде из села Мэгурянка Фалештского района.

По данным полиции, 21-летний водитель BMW не справился с управлением на повороте, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. В машине также находились трое парней в возрасте от 18 до 22 лет и 19-летняя девушка.

В результате ДТП водитель скончался на месте, а пассажиры были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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