В Фалештах BMW врезался в дерево: водитель погиб, четверо в больнице (ФОТО)

В Фалештах BMW врезался в дерево: водитель погиб, четверо в больнице (ФОТО)

Жуткая авария произошла минувшей ночью на выезде из села Мэгурянка Фалештского района. 

По данным полиции, 21-летний водитель BMW не справился с управлением на повороте, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. В машине также находились трое парней в возрасте от 18 до 22 лет и 19-летняя девушка. 

В результате ДТП водитель скончался на месте, а пассажиры были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md