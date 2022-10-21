В “Евровидении-2023” в Ливерпуле примут участие 37 стран

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В “Евровидении-2023” в британском Ливерпуле примут участие 37 стран – на три меньше, чем в 2022 году в итальянском Турине. Помимо Черногории и Республики Северная Македония – в перечне отсутствует Болгария. Об этом сообщили в Европейском вещательном союзе (EBU).

Первые две страны обосновали решение отсутствием средств. А официального заявления от болгарского вещателя BNT пока не поступало, передает dw.com.

При этом в EBU дали понять, что ожидать новых участников в следующем году также не следует. Вновь вернуться к формату не планируют и Босния и Герцеговина, Турция, а также Венгрия.

“Евровидение” пройдет в родном городе группы The Beatles, финал запланирован на 13 мая. Изначально конкурс, который состоится в 68-й раз, должна была принять Украина, поскольку представлявшая ее группа Kalush Orchestra заняла первое место на “Евровидении-2022”. Но из-за продолжающихся военных действий Европейский вещательный союз принял решение перенести шоу в Великобританию, чей представитель Сэм Райдер занял второе место.

Украина автоматически пройдет в финал “Евровидения-2023” вместе с “большой пятеркой”, в состав которой входят страны, вносящие наибольший финансовый вклад в проведение конкурса. Это – Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

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