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За последние двое суток в европейско-средиземноморском регионе зафиксировано более 540 землетрясений, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные европейских сейсмологов.

Самые крупные и разрушительные из них произошли в Турции. Так, в понедельник в 4 утра на юго-востоке страны было зарегистрировано разрушительное землетрясение магнитудой около 7,5. Три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 произошли в провинции Газиантеп. Еще одно землетрясение магнитудой 7,8 имело место в центральной части Турции в час дня. Кроме того, было зафиксировано несколько сотен более слабых афтершоков.

Из-за многочисленных обрушений зданий погибшие и раненые исчисляются тысячами. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются. Сейсмологи предупреждают о возможности новых толчков.

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