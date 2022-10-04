В Европе заявили о новой волне COVID-19 и возврате к ношению масок

В Европе заявили о новой волне COVID-19 и возврате к ношению масок

В Бельгии подтвердили наступление новой волны COVID-19 к середине октября. В свою очередь, во Франции в связи с ростом числа заражений коронавирусом обсуждают возврат к ношению защитных масок.

Среднее ежедневное количество смертей от коронавируса в Бельгии увеличилось на 42 процента относительно предыдущей недели. Сообщается, что в этой стране с начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 32 690 человек.

Председатель французского Комитета по наблюдению за санитарными рисками (Covars), иммунолог Брижит Отран заявила, что французам стоит вернуться к ношению масок. По её словам, во Франции, как и в Бельгии, увеличилось число госпитализаций, пишет lenta.ru.

– Да, это восьмая волна, — считает иммунолог.

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