В Европе зарегистрирована крупнейшая в истории вспышка птичьего гриппа

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В настоящее время в Европе наблюдается самая сильная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные за 2021 и 2022 годы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Уточняется, что в 37 странах Старого света зафиксированы заражения 3 573 диких птиц, 2 467 домашних птиц и 187 случаев – среди домашних питомцев.

Пока не выявлено случаев заражения среди людей, однако специалисты прогнозируют ухудшение ситуации к зиме этого года, пишет vesti.ru.

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