В Европе ожидаются 30-градусные морозы

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Восточная Европа, а также некоторые части Азии столкнутся с резким похолоданием. Об этом сообщает The Watchers.

Прогнозируется, что в ближайшие дни на Восточную Европу и Азию обрушится сильное похолодание, в результате чего температура упадёт примерно до -30 градусов, передаёт unian.net.

Как сообщается, первые волны очень холодного воздуха ожидаются в Эстонии и Латвии, затем они распространятся на юг, в Литву, Беларусь и Украину. По прогнозу, к 7 января в центральной и восточной Украине будет от -5° до -8°.

К 10 января волна холода усилится и распространится дальше на юг и на восток – в Азию.

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