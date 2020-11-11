В Европе от коронавируса скончались более 300 тысяч человек

В Европе от коронавируса скончались более 300 тысяч человек

Власти ряда стран Европы опасаются, что смертность и число заражений будут расти с приближением зимы, несмотря на все надежды, связанные с новой вакциной от коронавируса.

Население Европы составляет всего 10% от общего населения мира, однако уровень смертности от коронавируса на этом континенте – почти четверть всех случаев смерти вследствие осложнений, вызванных COVID-19. В общей сложности в Европе зафиксировано около 12.8 млн случаев заражения COVID-19 и более 300 тыс. случаев смерти. На прошедшей неделе в среднем в Европе за сутки заражались порядка 280 тыс. человек, что на 10% выше показателя, зафиксированного неделей ранее.

Самый высокий показатель смертности в Европе наблюдается в Великобритании – около 49 000 случаев, и эксперты в области медицины предупреждают, что вскоре страна может столкнуться с худшим сценарием развития событий и зафиксировать уже 80 тыс. случаев смерти, передаёт publika.md.

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