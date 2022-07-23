В Европе одобрили вакцину для борьбы с оспой обезьян

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить применение вакцины от оспы Imvanex, которая может быть использована для защиты взрослых от оспы обезьян. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора ЕС.

Препарат одобрен в ЕС с 2013 года для профилактики оспы. Он содержит ослабленную форму вируса коровьей оспы, пишет eadaily.com.

Свои рекомендации Комитет EMA по лекарственным средствам основал на данных нескольких исследований, которые свидетельствуют «об эффективности Imvanex для профилактики оспы обезьян у людей». Согласно экспертам, побочные эффекты препарата проявляются в лёгкой и умеренной степени, а преимущества от его использования превышают риски. На основе этих рекомендаций в ближайшее время в инструкцию по применению препарата будут внесены необходимые изменения.

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