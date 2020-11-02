В Европе число случаев коронавируса превысило 10 млн

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Согласно отчёту Reuters, число новых случаев COVID-19 в Европе удвоилось за пять недель. Количество заражённых коронавирусной инфекцией в европейском регионе превысило 10 миллионов человек.

В прошлом месяце подобные цифры были зарегистрированы в Латинской Америке и в Азии. По данным Agerpres, в США зарегистрировано более 9 миллионов случаев заболевания, пишет tv8.md.

На Европу, где проживает 10% мирового населения, приходится около 22% от глобального числа заболевших – 46,3 млн, и около 23% от глобального числа умерших от COVID-19 – более 269 000.

Согласно анализу Reuters, в европейском регионе за последние 7 дней зарегистрировано более 1,6 млн новых случаев, что составляет почти половину от глобального числа заболевших. Почти треть зарегистрированных в Европе случаев COVID-19 приходится на Восточную Европу. Южная Европа лидирует по количеству летальных исходов.

На фоне растущего числа случаев заболевания Франция, Германия и Великобритания объявили общенациональные ограничения как минимум до следующего месяца. Португалия ввела частичный карантин. Вслед за ней ужесточают меры Испания и Италия.

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