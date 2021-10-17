В Европарламенте подняли вопрос о приостановке действия безвиза для Молдовы

– Либерализация визового режима для граждан Молдовы, Грузии и Украины начинает создавать проблемы для государств — членов ЕС в связи с большим количеством необоснованных заявлений о предоставлении убежища, поданных через механизм въезда в ЕС в рамках данной схемы выдачи виз, — заявила Лешанто.

Например, в июне — августе 2021 года в Германии был зафиксирован «резкий рост» числа заявлений о предоставлении убежища, поданных гражданами Грузии, — на 51% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Ещё большее увеличение количества таких же запросов к германской стороне за то же время (рост на 429%) было зарегистрировано со стороны граждан Молдовы. Похожая ситуация также имеет место в Бельгии, Чехии и Италии, уточнила депутат.

Кроме того, Лешанто напомнила об отчёте Еврокомиссии от 4 августа 2021 года, в котором говорится, что Кишинёв, Киев и Тбилиси «продолжают выполнять требования», необходимые для либерализации визового режима. Это, как подчеркнула парламентарий, вызвало удивление стран — членов ЕС.

– Намерена ли Еврокомиссия отреагировать на такое количество ненадлежащих заявлений о предоставлении убежища от граждан Молдовы, Грузии и Украины, призвав приостановить работу схемы по либерализации визового режима для указанных стран? — поинтересовалась Лешанто в своём обращении к ЕК.

В конце сентября интернет-издание EUobserver передавало, что ряд стран Евросоюза, в том числе Германия, Франция и Италия, подняли вопрос о возможной приостановке действия безвизового режима с Молдовой, Украиной, Грузией и государствами Западных Балкан. Уточнялось, что причиной запуска подобной дискуссии стали случаи незаконного проживания и необоснованных запросов на предоставление убежища со стороны граждан перечисленных государств.

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