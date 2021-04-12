В ЕС обеспокоились “поздним поступлением” “Спутника V”

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Российская вакцина “Спутник V” поступит в Евросоюз “слишком поздно”. Такое мнение высказал комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Специалист, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, выразил уверенность, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст верную оценку российскому препарату. По его словам, пишет radiosputnik.ria.ru, требуются многие месяцы, прежде чем производство вакцин в запрошенных количествах может быть налажено.

Для нашей цели – вакцинировать по возможности всех европейцев летом – “Спутник V” просто-напросто придёт слишком поздно, – сказал Бретон.

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