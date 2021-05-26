В ЕС 46% взрослого населения получили первую дозу вакцины от коронавируса

В ЕС 46% взрослого населения получили первую дозу вакцины от коронавируса

46% взрослого населения ЕС уже получили первую дозу вакцины от нового коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Вакцинация в ЕС прогрессирует: 300 млн доз вакцины доставлены, 245 млн доз вакцин получены, 46% взрослого населения получили хотя бы одну дозу, – написала она в соцсети.

По её словам, ожидается, что на этой неделе половина взрослого населения ЕС получит первую дозу вакцины.

На данный момент в Европейском союзе одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech и Pfizer, препарат американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Johnson & Johnson. В Венгрии, кроме того, доступны китайский Sinopharm и российская вакцина “Спутник V”.

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