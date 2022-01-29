В ЕП подняли вопрос о возможных связях Еврокомиссии со структурами Сороса

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Депутат Европарламента от Бельгии Том Вандендрисе задался вопросом, может ли Еврокомиссия быть связана со структурами, имеющими отношение к миллиардеру Джорджу Соросу.

По словам Вандендрисе, Сорос использует своё состояние для продвижения собственной «политической и философской повестки» по всему миру.

Он использует Фонд «Открытое общество» для финансирования негосударственных и иных организаций, которые пропагандируют его политические идеалы, — уточнил евродепутат.

Кроме того, предположительно, инвестор оказывает влияние на некоторые европейские институты. Например, по словам Вандендрисе, в прошлом году выяснилось, что 22 из 100 постоянных судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) «были связаны с организациями, имеющими отношение к Соросу».

На этом фоне парламентарий поинтересовался у ЕК, не тревожит ли комиссию рост влияния миллиардера на европейскую политику, пишет russian.rt.com.

Есть ли у Еврокомиссии какие-либо контакты с организациями, с которыми напрямую или косвенно связан Сорос? Если да, то по каким вопросам ведётся обсуждение. Может ли это общение быть обнародовано для обеспечения прозрачности? — также спросил Вандендрисе.

В 2020 году издание Valeurs actuelles опубликовало материал, в котором отмечалось, что ряд судей, заседавших в ЕСПЧ, в прошлом являлись сотрудниками либо фонда Сороса «Открытое общество», либо одной из аффилированных с ним неправительственных организаций.

По мнению автора расследования, французского юриста Грегора Пюппенка, миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.

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