В Египте перевернулся автобус с туристами: в нём находились два гражданина Молдовы

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В туристическом автобусе, который попал в аварию на автомагистрали Шарм-эш-Шейх – Каир в Египте 19 февраля, находились два гражданина Республики Молдова. Речь идёт о 35-летнем мужчине и 31-летней женщине. Они получили необходимую помощь, сейчас им ничто не угрожает. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

В пресс-службе ведомства отметили, что всего в результате ДТП пострадал 21 человек – это граждане Украины, Казахстана, Российской Федерации и Египта. Всем была оказана необходимая помощь. Информацию подтвердила Центральная администрация скорой помощи Египта, передаёт ipn.md.

Дипломатические миссии и консульские учреждения Республики Молдова функционируют в режиме повышенной бдительности для оказания необходимой помощи соотечественникам, оказавшимся в сложных ситуациях. Список дипломатических миссий и их контактные данные можно найти на сайте МИДЕИ: www.mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf.

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