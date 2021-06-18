В Единицах пьяный гость убил хозяина дома топором

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Трагедия случилась накануне в селе Константиновка Единецкого района.

По данным местной полиции, двое мужчин 55 лет распивали алкоголь. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, пишет deschide.md.

В порыве злости гость схватил топор и нанёс хозяину дома два удара по голове. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть сельчанина.

Преступник был задержан, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

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