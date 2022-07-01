В Единцах ссора двух иностранцев завершилась убийством

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Трагедия произошла накануне в одном из населённых пунктов Единецкого района.

По данным полиции, между двумя гражданами Азербайджана в возрасте 39 и 54 лет вспыхнула ссора. Они проживали в одном доме вместе с ещё двумя соотечественниками и занимались продажей фруктов. Во время конфликта из мужчин схватил нож и нанёс им противнику 4 удара в область сердца, после чего сбежал, передаёт deschide.md.

Тело 54-летнего азербайджанца нашли двое его товарищей. На место прибыла полиция. Все остоятельства трагедии выясняются.

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