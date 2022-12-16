В Единцах спасли провалившегося в канализацию лебедя

В Единцах спасли провалившегося в канализацию лебедя

Спасатели пришли на помощь лебедю, застрявшему в дождевой канализации.

Инцидент произошёл сегодня на территории АЗС в Единцах. По информации ГИЧС, птица упала с крыши в канализацию и застряла в узком пространстве. Группа спасателей вызволила пернатого пленника при помощи спецоборудования.

После осмотра выяснилось, что у птицы сломано крыло. Лебедя передали ветеринарам, а после лечения птицу вернут в естественную среду обитания.

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