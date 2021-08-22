В Единцах разрушен памятник советским десантникам

В Единцах разрушен памятник советским десантникам

Вандалы разрушили памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года, установленный вблизи села Корпач Единецкого района. Неизвестные разбили памятную плиту в честь героев-десантников, сообщил руководитель Национального координационного центра «Победа» Алексей Петрович.

В 2018-м году, отметил он, памятный знак уже подвергался вандализму. Тогда неизвестные облили памятник краской. Виновные до сих пор не найдены.

Посольство Российской Федерации в Республике Молдова осудило провокационную выходку вандалов и выразило надежду на справедливую реакцию правоохранительных органов.

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