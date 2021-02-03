В Единцах найден труп мужчины со следами насильственной смерти

В Единцах найден труп мужчины со следами насильственной смерти

Мужчину нашли мёртвым в собственном доме. Инцидент произошёл сегодня утром в селе Ротунда Единецкого района. 

По данным полиции, речь идёт о 50-летнем местном жителе. В ходе осмотра судмедэксперты обнаружили на его теле следы насильственной смерти, точнее – рану в области головы, которая была получена в результате удара твёрдым предметом, передаёт deschide.md.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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