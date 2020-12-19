В Единцах легковушка врезалась в автобус. Погибли двое (ФОТО)

В Единцах легковушка врезалась в автобус. Погибли двое (ФОТО)

Трагический инцидент произошёл этим утром в Единецком районе.

По предварительным данным, 35-летний водитель Dacia Logan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус “Кишинёв-Варшава”.

Водитель и пассажир легкового авто погибли на месте, пишет deschide.md. В автобусе было 38 пассажиров и двое водителей, никто не пострадал.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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