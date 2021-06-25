В Единцах бесправный водитель врезался в дерево: трое в больнице

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Авария случилась накануне в селе Гашпар Единецкого района. 18-летний водитель и двое пассажиров попали в больницу после того, как автомобиль, в котором они находились, врезался в дерево.

По информации полиции, парень управлял автомобилем Ford Tranzit без водительских прав. Двигаясь с превышением скорости, юноша не справился с управлением и врезался в дерево на обочине.

Водителя и двух находившихся в салоне девушек 20 и 17 лет госпитализировали, пишет realitatea.md. Тест на алкоголь показал, что управлявший автомобилем был трезв.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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