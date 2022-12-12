В Единцах 16-летняя девочка забеременела от сожителя матери

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Как рассказали в прокуратуре, уроженец Дрокии насиловал дочь своей сожительницы в период с 2018 по 2022 годы. В результате несовершеннолетняя забеременела.

– С целью сексуального удовлетворения мужчина насиловал дочь сожительницы, которую воспитывал с четырёхлетнего возраста (девочка родилась в 2006 году), начиная с осени 2018 года по июль 2022 года, – говорится в сообщении прокуратуры Единец.

Мужчину арестовали на 30 дней. Он частично признаёт свою вину. Гражданину грозит тюремный срок.

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