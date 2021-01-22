В двух столичных секторах запланированы отключения света

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Поставщик сообщает, что в пятницу будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся дома, расположенные по следующим адресам:

Сектор Рышкановка:

ул. Бельцкого 14, 18, 19, 21, 21/2, 21/4, 22/1, 23, 24, 25, 25/1, Домницей 2, 6/2, 16, Толбухин 4-24, 5-27, 999, Г. Выртосу 9, 10, 14, Гура Вэий 1, 5, Х. Василе 4, 10, 16, И. Шраибман 4, 5, 6, 8 Ипотешть 20, 21, 21/1, 22, 23, 23/1, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 53, 55, 57, 59, 61, 63, Меморией 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, Мирчешть 7, 8, 8/1, 21, 21/1, 21/3, 21/5, 22, 22/1, 22/3, 22/2, 23, 23/1, 28, 34, 42, 44, 48, 79, 9999, Берзарин 13, 15, 20, 26, 29, 30, 30/2, 32/1, 34, 35, 39, 39/4, Петрикань 1, 16, 39/1, 39/3, 99, 388, 808, 999, 9989, 9999, пер. Петрикань 27, Тимошенко 10, 12, 13, 13A, 14, 17, 22, 223, 25, 26, 26/1, 27, 28, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 9999, С. Койпан 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 19/1, 20, 22, 24, 25, В. Албэ 1-31, 2-70, Ф. Лупашку 3, 4, 7, 8, 8/1, 9, 9A, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 13, Замолксе 1, 2, 2/1, 11, 12, 15, 16 – с 01:00 до 05:00.

Сектор Чеканы:

ул. П. Заднипру 2/2, 2/6, 4/5, 9002, М. чел Бэтрын 9003, А. Руссо 55, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/8, 59/9, 59/11, 61, 61/4, 61/6 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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