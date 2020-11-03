В двух столичных секторах запланированы отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 3 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 39, 41, 41/5, 49, 49/1, 49/1A, 49/2, 49/3, 49/7, 49/8, 49/10, 49/14, 51, 51/2 – с 08:45 до 16:00; ул. Н. Зелинского 38/1, 40/1, 40/2, 42, Трандафирилор 39 – с 09:00 до 13:00; ул. Н. Зелинского 38/2, 38/3, 38/4 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

бул. Ю. Гагарина 7 A, B, D, E, G, J, V – с 15:00 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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